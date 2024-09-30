سارة الأميري: مرحلة جديدة من التميز والريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم الإماراتي للتعليم يوثق لمرحلة جديدة من التميز والريادة التربوية الإماراتية، ويعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمسيرة التربوية الوطنية التي بدأت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه تواصل القيادة الرشيدة ترسيخ منظومة تربوية تعكس إرث الإمارات وقيمها ومبادئها السامية. وبينت معاليها أن اليوم الإماراتي للتعليم الذي وجَّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيرسخ في أذهان أجيالنا الحالية والمستقبلية أهمية العلم والتعلم.