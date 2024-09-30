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علوم الدار

بدور القاسمي تلتقي قادة خريجي «أميركية الشارقة»

بدور القاسمي خلال اللقاء (وام)
1 أكتوبر 2024 01:24

الشارقة (الاتحاد)

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اجتمعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، مؤخراً مع مجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة حديث الانتخاب، ومجلس إدارة نادي الخريجين التنفيذيين المُعيّن حديثاً، بهدف تعزيز المشاركة وتحديد الأولويات المستقبلية للمجلسين، بما يعزز أهداف الجامعة.
 وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تسهم مثل هذه اللقاءات في تذكيرنا بالإمكانات اللامحدودة التي يتمتع بها مجتمع خريجينا.. إن التزامهم بالابتكار والقيادة والتميّز لا يعكس القيم الأساسية للجامعة الأميركية في الشارقة فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديداً لما يمكننا تحقيقه معاً. ويعد خريجونا سفراءً لرؤية الجامعة، ويجسّدون السعي إلى القيادة المسؤولة والمساهمة المجتمعية. ومن خلال جهودنا المشتركة، نضع الأساس لإرث دائم يعزز الإنجازات الفردية ويرسخ قوتنا الجماعية».
 وفي اجتماعها مع رابطة الخريجين، التقت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتبادلت معهم وجهات النظر حول مسودة أولية تحدد أولويات المجلس، والتي ركزت على تطلعاته ورؤيته في تعزيز الروابط القوية بين الخريجين، وتدعيم شبكات العلاقات الشخصية والمهنية بينهم. 
علاقات
أكدت ريم باغاش، رئيسة رابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة، أهمية اللقاء مع قيادة الجامعة، معتبرة إياه خطوة حاسمة نحو تعزيز مجتمع «الخريجين الموهوبين» في الجامعة، حيث قالت: «إن هدفنا هو ربط هذه العلاقات القيمة وتطويرها والحفاظ على استدامتها، وضمان استمرار خريجينا في الازدهار على المستوى الشخصي والمهني. نحن نهدف من خلال التعاون الوثيق مع القيادة والجامعة إلى تعزيز بيئة ديناميكية تعود بالنفع على كل من الخريجين والطلبة الحاليين».

بدور القاسمي
الشارقة
أميركية الشارقة
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