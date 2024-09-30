عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يعزيان في وفاة عبدالباسط بوالزود وموزة محمد الجروان

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالباسط أحمد سلطان بوالزود.

وأعرب سموهما، لدى زيارتهما مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح بالشارقة، عن صادق مواساتهما لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبيد الجروان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد عبيد الجروان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.