هالة بدري: بناء أجيال مبدعة وواعية

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «اليوم الإماراتي للتعليم» ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، ويجسد إيمانها بأهمية دور التعليم في خلق وبناء أجيال مبدعة وواعية، تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنها من مواكبة متطلبات المستقبل. وقالت: «تؤمن قيادتنا الرشيدة بالتميز والابتكار، وبأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة البناء والنهضة الشاملة.