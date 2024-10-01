الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ الصين بذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

محمد بن راشد يهنئ الصين بذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
1 أكتوبر 2024 10:04

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والشعب الصيني الصديق، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. العلاقات الإماراتية الصينية نموذج للتعاون المشترك في كافة المجالات، الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في العالم العربي، وهي الحاضن الرئيس للنشاط التجاري الصيني في المنطقة. نتطلّع إلى تعزيز تعاوننا وتعميق علاقاتنا والمضي بها إلى آفاق أكبر».

 

أخبار ذات صلة
«سيدات أبوظبي الرياضي» يصل الصين استعداداً للتحدي الآسيوي
بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
الصين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
منتخب اليابان ينضم إلى «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
منتخب اليابان ينضم إلى «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:28
طحنون بن زايد يهنئ شركة Meta على إصدار 3.2 Llama وإطلاق 3S Quest وعرض Orion
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ شركة Meta على إصدار 3.2 Llama وإطلاق 3S Quest وعرض Orion
اليوم 12:23
"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك
التعليم والمعرفة
"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك
اليوم 12:14
منتخب «الرياضات الجوية» بطل العالم للقفز بالمظلات
الرياضة
منتخب «الرياضات الجوية» بطل العالم للقفز بالمظلات
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©