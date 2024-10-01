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علوم الدار

100% نسبه مركبات الأجرة الصديقة للبيئة في إمارة عجمان

100% نسبه مركبات الأجرة الصديقة للبيئة في إمارة عجمان
1 أكتوبر 2024 11:36

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تحقيق إنجاز نوعي بتحويل كامل أسطول مركبات الأجرة في الإمارة إلى مركبات صديقة للبيئة بنسبة 100%، إذ بلغ عدد المركبات الصديقة للبيئة 2,274 مركبة، نفذت أكثر من 8.598.399 رحلة، فيما تنوعت المركبات بين العاملة بالغاز والكهرباء، إضافة إلى المركبات الهجينة، وذلك بهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الخطط الإستراتيجية الطموحة للهيئة، والذي يعزز ريادتها في تبني مبادئ الاستدامة ضمن منظومة النقل في عجمان.

وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إن الجهود المتواصلة والخطط المدروسة أسهمت في تحقيق هذا الهدف قبل الجدول الزمني المحدد، كما قدمت الهيئة كافة أوجه الدعم لشركات الأجرة، لتحفيزها على الانضمام إلى هذه المبادرة الرائدة.

وأضاف أن الهيئة كانت سباقة في إدخال التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة حيث كان عام 2015 بداية دخول المركبات الهجينة إلى سوق مركبات الأجرة في عجمان، وبادرت الهيئة في دعم شركات الأجرة لتشجيعها وحثها على استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وفي عام 2022 عززت الهيئة أسطول مركبات الأجرة في الإمارة بمركبات كهربائية التي أثبتت جدارتها في سوق النقل .

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وأشار إلى أن اهتمام إمارة عجمان بتقليل الانبعثات الكربونية، يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بالاستدامة، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً بالمركبات الصديقة للبيئة كجزء من إستراتيجية النقل الوطنية، وذلك من خلال تبنى الدولة نهجا شاملاً يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع مستدام.

وأكد أن إمارة عجمان تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال النقل المستدام خلال الأعوام المقبلة ، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في تكنولوجيا النقل عبر تحديث سياسات والقوانين وجعلها مرنة لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال النقل.

وأوضح لوتاه أن هذا التوجه يعتبر جزءاً أساسياً من إستراتيجية الإمارة، مشيراً إلى أن التوجه نحو المركبات الكهربائية والذاتية القيادة يعد خطوة مهمة نحو الريادة في مجال النقل بالمنطقة، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي.

المصدر: وام
البيئة
المركبات
عجمان
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