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رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من الدول بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم

رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من الدول بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم
1 أكتوبر 2024 13:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى فخامة سورانجيل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وفخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفخامة توفيغا فايالو فالاني الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

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كما ‎بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة، إلى معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي فيليتي تيو رئيس وزراء توفالو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
نيجيريا
الصين
قبرص
الإمارات
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