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ولي عهد أبوظبي يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية
1 أكتوبر 2024 13:29

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

ورحب سمو نائب أمير دولة قطر بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، وتبادل سموّهما، خلال استراحة قصيرة في مطار الدوحة، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

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ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى دولة قطر

بعدها توجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يرافقه سمو نائب أمير دولة قطر إلى منصة الشرف في الديوان الأميري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لسموه، عُزف فيها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ودولة قطر.

ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي وفد يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
قطر
الإمارات
خالد بن زايد
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