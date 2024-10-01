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محمد بن راشد يعين رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وقضاة جُدداً في محكمة الاستئناف بالمركز

محمد بن راشد يعين رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وقضاة جُدداً في محكمة الاستئناف بالمركز
1 أكتوبر 2024 15:13

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (58) لسنة 2024 بتعيين القاضي وين ستيوارت مارتن، رئيساً لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُعمل بهذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموّه المرسوم رقم (59) لسنة 2024 بتعين كلٍ من: توماس باثورست، وسابنا جانجياني، وروجر ستيوارت، قضاة في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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مركز دبي المالي العالمي
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