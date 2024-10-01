الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يلتقي في الدوحة رئيس مجلس الوزراء القطري

خالد بن محمد بن زايد
1 أكتوبر 2024 15:17

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية لقطر.


جرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة، ومواصلة ترسيخ التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين، ويسهم في خدمة شعبيهما الشقيقين.

أخبار ذات صلة
"سبيس 42": مفاوضات لتصنيع أقمار رصد الأرض في الإمارات
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى دولة قطر

وأشاد سموّه ومعالي رئيس مجلس الوزراء القطري بعمق العلاقات التاريخية ومتانة روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين.

حضر اللقاء كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
قطر
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
اليوم 17:03
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
اليوم 17:00
الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم
اقتصاد
الذهب يصعد وسط زيادة الطلب
اليوم 16:56
أسعار النفط تنتعش وتعوض خسائرها
اقتصاد
النفط يتكبد خسارة 17% في الربع الثالث
اليوم 16:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©