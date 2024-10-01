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ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى دولة قطر

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى دولة قطر
1 أكتوبر 2024 15:30

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة؛ حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.

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والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
قطر
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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