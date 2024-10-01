الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يتسلم الطابع التذكاري للذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة

حمد الشرقي يتسلم الطابع التذكاري للذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة
1 أكتوبر 2024 17:37

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "سفن إكس 7x"- مجموعة بريد الإمارات سابقاً - وعبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في المجموعة والوفد المرافق لهما.تسلم سموه خلال اللقاء الطابع البريدي التشريفي الذي أصدرته المجموعة في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي احتفاءً بالذكرى الخمسين لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة ويحمل تصميمه صورةً لسموه بين الماضي والحاضر أمام معالم من إمارة الفجيرة، تذكيراً بتاريخ الإمارة.

ويسلط الطابع الضوء على إنجازات سموه خلال الأعوام الخمسين الماضية والإنجازات الوطنية التي تحققت بتوجيهات ومتابعة سموه. وتقدم عبدالله محمد الأشرم بالتهنئة والمباركة لسموه متمنياً للإمارة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

أخبار ذات صلة
محمد بن حمد الشرقي: التعليم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة
«تحدي دبا لمصارعة الذراعين» تُتوج أبطالها

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
حمد الشرقي
الفجيرة
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
الأرصاد
علوم الدار
فرصة تكوّن سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 18:02
لو نورمان مدافع أتلتيكو يعاني من صدمة في الرأس وورم داخلي
الرياضة
لو نورمان مدافع أتلتيكو يعاني من صدمة في الرأس وورم داخلي
اليوم 20:41
المرزوقي والمهيري والكربي يمثلون الإمارات ببطولة «أوليفا الدولية» للحواجز
الرياضة
المرزوقي والمهيري والكربي يمثلون الإمارات ببطولة «أوليفا الدولية» للحواجز
اليوم 20:37
«كاف» يطلق حملة «حماية الحلم» ضد الاتجار بالمواهب الأفريقية
الرياضة
«كاف» يطلق حملة «حماية الحلم» ضد الاتجار بالمواهب الأفريقية
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©