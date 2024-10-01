"الوطني للأرصاد" يفتتح مركزاً إقليمياً جديداً

افتتح المركز الوطني للأرصاد وبحضور الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مركز التدريب الإقليمي الجديد التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وخلال حفل الافتتاح ألقى السيد عمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الدكتورعبدالله المندوس حيث أكد على أهمية تعزيز كفاءات خبراء الأرصاد الجوية لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول الطقس والمناخ، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور عبدالله المندوس عن تقديره العميق للمشاركين في الندوة، مشيداً بالجهود المبذولة والتفاعل البناء الذي أظهره الحضور مشيرا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون بين المراكز التدريبية الإقليمية وتبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في الارتقاء بمستوى التدريب في مجال الأرصاد الجوية.

وأضاف الدكتور المندوس: "إن هذا التجمع يعكس التزامنا المشترك بتعزيز القدرات والكفاءات في مجال الأرصاد الجوية على مستوى العالم، وهو جزء من رؤيتنا لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي."

وأشار الدكتور المندوس إلى أن إنشاء مركز التدريب الإقليمي الجديد في أبوظبي يعد خطوة مهمة في تعزيز الكفاءات المهنية في مجال الأرصاد الجوية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن المركز سيوفر برامج تدريبية وموارد متقدمة لدعم التطوير المهني المستمر.

وشهد حفل الافتتاح تنظيم ندوة حول إدارة المراكز التدريبية الإقليمية في إفريقيا وآسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ بمشاركة مدراء وممثلين عن المراكز التدريبية الإقليمية من مختلف أنحاء العالم حيث ركزت الندوة على سبل تحسين التنسيق بين المراكز التدريبية الإقليمية ومكاتب التعليم والتدريب التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتطوير سياسات تدريبية إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أمانة المنظمة.

وقدمت الندوة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الممثلين، ما ساهم في تعزيز العلاقات المهنية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المراكز التدريبية الإقليمية فيما أكد المركز الوطني للأرصاد التزامه الكامل بتقديم الدعم المستمر لمجتمعات الأرصاد الجوية والعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات المناخية بشكل فعال.