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علوم الدار

فرصة تكوّن سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً

الأرصاد
1 أكتوبر 2024 18:02

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً،و حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند الساعة 01:06 ،والجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:16.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والمد الثاني عند الساعة 22:00، و الجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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