منصور بن زايد: العلاقات بين الإمارات والصين تشهد تطوراً مستمراً

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"أهنئ فخامة الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار. العلاقات بين الإمارات والصين تشهد تطورًا مستمرًا، وسنواصل العمل معاً لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".