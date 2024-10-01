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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة "أداء شرطة الأمم المتحدة" الـ3 التي تستضيفها "الداخلية"

رئيس الدولة
1 أكتوبر 2024 19:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم المشاركين في ورشة "عمل أداء شرطة الأمم المتحدة" الثالثة التي تستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي لمدة أربعة أيام يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - بضيوف الدولة.. متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم للخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي وفق أفضل الممارسات للتغلب على مختلف التحديات وأكد أهمية الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة الأمنية في العالم بما يعزز قدرتها على حفظ الأمن والسلام. 
كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة نهج دولة الإمارات الراسخ في تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في سبيل مجتمعات أكثر أمناً مشيداً سموه بالدور الحيوي الذي تؤديه الشرطة الدولية في حفظ الأمن والسلم خاصة في مناطق الحروب والنزاعات. تبحث الورشة التي تعقد للمرة الثالثة خارج مقر منظمة الأمم المتحدة .. إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وقت الحروب والأزمات إلى جانب الأطر المستقبلية لعمل الشرطة الدولية وآفاق التطوير والتحديات المتوقعة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة.
حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
الأمم المتحدة
وزارة الداخلية
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