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علوم الدار

حمدان بن محمد يعتمد عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33

حمدان بن محمد
1 أكتوبر 2024 20:27

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي، عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.. فنحن نبني من خلالها تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة.. تعليماً يستبق التحولات وينمّي المواهب والكفاءات.. تعليماً مستقبلياً يُشرك المعلمين والمتعلمين في مسار مستمر للإبداع والنمو نحو المستقبل الواعد".

وأضاف سموه:"كما اعتمدنا عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن خلال "استراتيجية القطاع العقاري 2033" سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم.

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وأكد سموه:"وستساهم "استراتيجية دبي اللانقدية" في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجلس التنفيذي
حمدان بن محمد
دبي
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