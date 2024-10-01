الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مهارات التطبيقات الرقمية» لكبار المواطنين في برنامج بدبي

«مهارات التطبيقات الرقمية» لكبار المواطنين في برنامج بدبي
2 أكتوبر 2024 01:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات

تنظم جمعية النهضة النسائية، ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، احتفاءً باليوم العالمي لكبار السن، وبالتعاون مع نادي ذخر الاجتماعي، برنامجاً تقنياً يساعد كبار المواطنين على تعلم مهارات التطبيقات الرقمية في الهواتف الذكية بطريقة مبسطة وسهلة، وهو يقام أسبوعياً -كل خميس- لمدة شهرين، على مسرح مركز البرشاء المجتمعي.
تأتي المبادرة انطلاقاً من دور الجمعية في التنمية المجتمعية ومسؤوليتها الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، والمساهمة في الارتقاء بمعايير العمل المجتمعي التي تتعزز بطرح المبادرات للنهوض بأفراد المجتمع، ومنهم فئة كبار المواطنين، وذلك بتوظيف الموارد المختصة في المجالات المختلفة لتلبية احتياجاتهم.

كبار السن
اليوم الدولي للمسنين
كبار المواطنين
دبي
الإمارات
التطبيقات الرقمية
جمعية النهضة النسائية
اليوم العالمي لكبار السن
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
2 أكتوبر 2024
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
2 أكتوبر 2024
فيضانات وأضرار غير مسبوقة في ولاية نورث كارولاينا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
2 أكتوبر 2024
أفراد من الشرطة الإسرائيلية ومدنيون أثناء إطلاق صفارات الإنذار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تطلق وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل
2 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©