«مهارات التطبيقات الرقمية» لكبار المواطنين في برنامج بدبي

دبي (الاتحاد)

تنظم جمعية النهضة النسائية، ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، احتفاءً باليوم العالمي لكبار السن، وبالتعاون مع نادي ذخر الاجتماعي، برنامجاً تقنياً يساعد كبار المواطنين على تعلم مهارات التطبيقات الرقمية في الهواتف الذكية بطريقة مبسطة وسهلة، وهو يقام أسبوعياً -كل خميس- لمدة شهرين، على مسرح مركز البرشاء المجتمعي.

تأتي المبادرة انطلاقاً من دور الجمعية في التنمية المجتمعية ومسؤوليتها الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، والمساهمة في الارتقاء بمعايير العمل المجتمعي التي تتعزز بطرح المبادرات للنهوض بأفراد المجتمع، ومنهم فئة كبار المواطنين، وذلك بتوظيف الموارد المختصة في المجالات المختلفة لتلبية احتياجاتهم.