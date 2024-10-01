شرطة أبوظبي تشارك في «كبارنا بركتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة «كبارنا بركتنا»، التي نفذها مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، وبمشاركة بنك أبوظبي الأول في المركز التجاري كابيتال مول، بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، والذي يصادف الأول من أكتوبر سنوياً.

وتضمنت المبادرة محاضرة صحية، وممارسة رياضة المشي، وتوزيع الهدايا والورود لكبار المواطنين وكبار السن وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي ومبادراتها الإنسانية الحضارية، بالتعاون مع شركائها، والتي تسهم في إسعاد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني في «شرطة أبوظبي» حرص القيادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك وتبني المقترحات الهادفة بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لـ«كبار المواطنين» بركة الدار.

وأعرب عن تقديره لجهود مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، وبنك أبوظبي الأول، في تنفيذ هذه المبادرة الهادفة، والتي تسهم في تعزيز صلة الأبناء بكبار المواطنين، وتوفير كل الخدمات والتسهيلات والمميزات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للمسنين يأتي اهتماماً بهم وبمكانتهم في المجتمع، وتأكيداً على رعايتهم والعناية بهم.