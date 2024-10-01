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علوم الدار

9089 متعاملاً من كبار السن استفادوا من خدمات الصحة النفسية خلال 2023

مقر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
2 أكتوبر 2024 01:12

دبي (الاتحاد)
جددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزامها بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكبار المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة كل أفراد المجتمع، وباعتبار كبار السن جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في الدولة، وتواصل المؤسسة إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحسين صحتهم النفسية والجسدية، وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاهيتهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تولي أهمية كبيرة لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لكبار المواطنين.

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وأكّد الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الطب النفسي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن كبار المواطنين كانوا ولا يزالون في قلب استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية.
وتشير إحصاءات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين 9.098 متعاملاً من كبار السن في عام 2023، مقارنةً بـ8.782 متعاملاً في عام 2022، ويعكس هذا النمو مدى فعالية البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة وأثرها الممتد على نطاق واسع، بما في ذلك خدمة «عونك» التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لكبار السن من خلال تخصيص مواقف وأماكن انتظار خاصة بهم في مختلف المنشآت الصحية.
وفي إطار سعيها لتحقيق الاستدامة في خدمات الرعاية الصحية لكبار المواطنين وكبار السن، أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات الهادفة، كان آخرها تحسين خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لكبار السن في مستشفى الفجيرة التابع للمؤسسة من خلال تخفيض وقت الحصول على الخدمة بنسبة 80%، إلى جانب تحسين حزمة من الخدمات ضمن مبادرة «كبارنا بركة الدار».

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