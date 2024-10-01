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علوم الدار

«تريندز للبحوث والاستشارات» عضواً في شبكة GDI-PartNIR العالمية

«تريندز للبحوث والاستشارات» عضواً في شبكة GDI-PartNIR العالمية
2 أكتوبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات انضمامه رسمياً إلى شبكة شركاء مبادرة التنمية العالمية بشأن الثورة الصناعية الجديدة (GDI-PartNIR) العالمية، وذلك خلال منتدى بريكس الذي عقد في مدينة شيامن الصينية.
وبهذه الخطوة، يصبح تريندز أول مركز بحثي وفكري من منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى هذه الشبكة العالمية التي تضم 23 عضواً جديداً في عام 2024.
وقد تم اختيار مركز تريندز في عضوية الشبكة العالمية بفضل أبحاثه المتعمقة في قضايا إقليمية وعالمية ذات أهمية كبيرة، ومساهمته في توسيع فهم الجمهور للقضايا السياسية، والاقتصادية وغيرها.
وأعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بهذه المناسبة، عن سعادته بانضمام «تريندز» إلى الشبكة العالمية GDI-PartNIR، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات، لافتاً إلى أن هذا الشراكة ستساهم في تعزيز العلاقات بين الشرق الأوسط والصين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات مختلفة.
يذكر أن شبكة شركاء مبادرة التنمية العالمية بشأن الثورة الصناعية الجديدة GDI- PartNIR، تأسست بدعم من مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتركز على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والصناعات الجديدة والاقتصاد الرقمي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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