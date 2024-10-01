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«دبي للمرأة» يستعرض أبرز مشاريعه في الربع الثالث

خلال الاجتماع برئاسة منى المري (من المصدر)
2 أكتوبر 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

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ثمّن مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التي تطورها المؤسسة وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والقياديات بالقطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك البرامج القيادية التي تتم ضمن شراكات عالمية مؤثرة، مشيداً بجهود ومبادرات سموها لدعم المرأة والارتقاء بجودة حياتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2024، والذي عقد برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة مبادرات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الفترة القادمة، واستعراض أبرز المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي.
شارك في الاجتماع كل من هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، فهيمة عبد الرزاق البستكي هيمة البستكي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسواق المال المحلية سابقاً، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.
وأشاد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة تنظيم برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للمشاركة به، حيث تم تنظيم الدورة الثانية من هذا البرنامج خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة (Institute of Directors)، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.  

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