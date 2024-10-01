محمد الشرقي: ملتزمون بتطوير الشراكات الاستراتيجية

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري توربوجورن تورنكفست، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «غانفر قروب»، على هامش منتدى أسواق الطاقة الثاني عشر الذي يُعقد في إمارة الفجيرة، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، بحضور الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.

جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين إمارة الفجيرة ومجموعة «غانفر» في مجال الطاقة لاسيما في ظل الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة في قطاعات تخزين وتجارة النفط والغاز.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، التزام حكومة الفجيرة بتطوير الشراكات الاستراتيجية، مع الأطراف المحوريين في القطاع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى دعم مشاريع الطاقة المستدامة، وتحديث البنية التحتية للطاقة في الإمارة.

وأشاد سموّه، بالدور المحوري الذي تلعبه مجموعة «غانفر» في الأسواق العالمية للطاقة، مشيراً إلى المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة، متمثلة بميناء الفجيرة كأحد أبرز المراكز العالمية في تجارة وتخزين ومناولة المنتجات البترولية وثالث أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم ما يعزز دوره المحوري في دعم حركة التجارة البحرية العالمية وموقعه الاستراتيجي على خريطة الطاقة الدولية.