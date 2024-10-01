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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

رئيس الدولة مصافحاً أحد الطلبة الإماراتيين المشاركين في منافسات «يوم المخترع» بإندونيسيا
2 أكتوبر 2024 01:14

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من طلبة دولة الإمارات الحاصلين على جوائز وميداليات خلال مشاركتهم في منافسات «يوم المخترع» في جمهورية إندونيسيا، و«أولمبياد الاقتصاد الدولي 2024» في هونغ كونغ.

وهنأ سموه الطلبة خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، معرباً عن فخره بالنتائج التي حققوها، وما أظهروه من قدرات تنافسية عالية، متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من التميز في مشاركاتهم المقبلة لتحقيق طموحاتهم، ورفع اسم دولة الإمارات.

وقال سموه: «أبنائي.. نحن حريصون على متابعة مشاركاتكم وإخوانكم من طلبة الإمارات في مختلف المنافسات.. وأسعدتنا النتائج التي تواصلون تحقيقها». 

ودعا سموه أبناءه الطلبة إلى متابعة رحلة تميزهم من خلال التعلم المستمر والثقة في النفس واكتساب العلوم والمعارف الحديثة التي ينفعون بها أنفسهم ووطنهم.

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وأضاف سموه: «نريد بناء جيل يمتلك قدرات وإمكانيات نوعية أمثالكم وتمكينه من الأدوات والبيئة التي تساعده على تحقيق هذا الهدف». 

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بمجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي انطلاقاً من أهمية هذه المجالات وتأثيرها في دفع عجلة التنمية والتقدم وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لوطننا.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرين إلى أن اللقاء يمثل حافزاً لهم لمزيد من الاجتهاد والتميز خلال المراحل المقبلة.

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محمد بن زايد
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التكنولوجيا
طلبة الإمارات
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