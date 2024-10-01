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علوم الدار

عبدالله بن زايد: الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على"كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة

عبدالله بن زايد
1 أكتوبر 2024 23:19

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على شركة "كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة بالنسبة لأدنوك ولدولة الإمارات وستسهم في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع ألمانيا.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على شركة "كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة بالنسبة لأدنوك و لدولة الإمارات و ستسهم في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع ألمانيا. وستشكل شركة "كوفيسترو" بخبرتها الواسعة في قطاع المواد الكيمياوية المتقدمة والمستدامة إضافة نوعية لتحقيق استراتيجية أدنوك للنمو في هذا القطاع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صفقة
أدنوك
عبدالله بن زايد
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