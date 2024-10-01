عبدالله بن زايد: الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على"كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على شركة "كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة بالنسبة لأدنوك ولدولة الإمارات وستسهم في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع ألمانيا.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على شركة "كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة بالنسبة لأدنوك و لدولة الإمارات و ستسهم في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع ألمانيا. وستشكل شركة "كوفيسترو" بخبرتها الواسعة في قطاع المواد الكيمياوية المتقدمة والمستدامة إضافة نوعية لتحقيق استراتيجية أدنوك للنمو في هذا القطاع".