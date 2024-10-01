إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر الأسبوع المقبل

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر، وهو مشروع مهم يعزز مكانة الدول العربية في الأسواق العالمية للطاقة النظيفة مشيرا إلى أن دولاً عربية تعمل على تعزيز مساهمتها في الطاقة المتجددة ضمن خططها الوطنية الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمة جامعة الدول العربية التي ألقاها السفير حسام زكي خلال افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 3 أكتوبر الجاري بتنظيم من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشاد زكي في هذا الصدد بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو التوجه المتنامي نحو الهيدروجين الأخضرمثمنا الإنجازات العربية في هذا المجال.

وأشار زكي إلى الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الربط الكهربائي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، مؤكداً أن هذه المبادرات تدعم التعاون الاقتصادي العربي في قطاع الطاقة وتزيد من دور المنطقة في أسواق الطاقة العالمية معربا عن تفاؤله بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء قريباً.