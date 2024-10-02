جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل _درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning is 20.3°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:45 UAE Local time pic.twitter.com/HYpN3WlydR— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 2, 2024