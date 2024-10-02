شرطة أبوظبي تكرم منتسبيها المتميزين وتثمن جهودهم في مسيرة التطوير والتحسين

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتكريم منتسبيها المتميزين من القطاعات الشرطية تقديراً لجهودهم المبذولة واسهاماتهم الفعالة في متابعة وانجاز الأهداف الوظيفية وفي إطار حرصها على تعزيز قيم السعادة والإيجابية لدى العاملين.



وأكد مدراء القطاعات الشرطية اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتميزين تقديراً لخدماتهم وإسهاماتهم في مسيرة التطويروالتحسين وتحفيز الموظفين وتشجيعهم على مزيد من العطاء للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني وثمنوا جهود المكرمين وحثهم على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطط التي توافق مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهودها في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي وتعزيز ثقة الجمهور بدورها الريادي في المجتمع.