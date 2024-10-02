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"نقل عجمان" تطلق منصة " اسألنا" لخدمة المتعاملين

"نقل عجمان" تطلق منصة " اسألنا" لخدمة المتعاملين
2 أكتوبر 2024 12:10

أعلنت هيئة النقل في عجمان، إطلاقها منصة المساعد الرقمي الافتراضي "اسألنا" عبرموقعها الإلكتروني، التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة المستخدم وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة حول الخدمات والتصاريح والسياسات الخاصة بالهيئة.

وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في إطار جهود الهيئة لتبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يسهم في توفير الوقت والجهد عليهم.

وأشار إلى أن المنصة التي أطلقت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تتيح للمتعاملين وزوار الموقع الإلكتروني الحصول على إجابات لاستفساراتهم من خلال محادثات تفاعلية، و تتميز بقدرتها على توقع احتياجات المستخدم وتقديم اقتراحات ذكية للأسئلة المحتملة، ما يجعل التفاعل معها أكثر سهولة وكفاءة.

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ويتيح المساعد الرقمي الافتراضي "اسألنا" للمستخدمين بدء المحادثات بلغتهم المفضلة سواء بالكتابة أو باستخدام الأوامر الصوتية، ما يعزز شمولية الوصول إلى المعلومات وسهولة استخدامها بدون الحاجة لاستخدام اليدين.

وقال المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالهيئة، إن هيئة النقل تتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛ لضمان أن تقدم منصة "اسألنا" اقتراحات بديهية وتنبؤية وذكية لاستفسارات العملاء، وتحسين كفاءتها.

وأوضح أن منصة "اسألنا" تدعم أكثر من 50 لغة،الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمات بلغتهم المفضلة، من خلال الأوامر النصية أو الصوتية

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
عجمان
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