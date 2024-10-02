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علوم الدار

"أمنية" تُسعد قلوب 121 طفلاً من مؤسسة ومركز الحسين للسرطان

"أمنية" تُسعد قلوب 121 طفلاً من مؤسسة ومركز الحسين للسرطان
2 أكتوبر 2024 13:47

نجحت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالعاصمة الأردنية عمّان، في تحقيق أمنيات 121 طفلاً يُعانون من أمراض خطيرة منذ بدء العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024 والتي أدخلت الفرح والأمل إلى حياتهم تأكيداً على قوة العطاء وتأثير الجهود المُشتركة في نشر السعادة.

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وأعرب هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" عن امتنانه العميق لمركز الحسين للسرطان على دعمه المستمر وشراكته الفعّالة.

وأكد أن التعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان هو دليل على ما يُمكن تحقيقه عندما تتّحد الأيادي بهدف إنساني مُشترك، مؤكدا الدور الحيوي الذي يلعبه مركز الحسين للسرطان ليس فقط في تقديم الرعاية الطبية المُتقدّمة بل أيضاً في دعم المبادرات التي تُعزّز من الصحة النفسية والعاطفية للأطفال.

وقال الزبيدي: "إن الابتسامات التي ارتسمت على وجوه هؤلاء الأطفال المرضى عند تحقيق أمنياتهم، تُذكّرنا بأهمية الأمل والقوّة الكبيرة التي تأتي من تحقيق الأمنيات"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعتبر تذكيراً قوياً بالفرق الذي يُمكن أن يحدث عندما تتّحد المجتمعات والمؤسسات لدعم المحتاجين.

المصدر: وام
تحقيق أمنية
مؤسسة تحقيق أمنية
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