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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده
2 أكتوبر 2024 16:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة مامادي دومبويا، رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا.

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