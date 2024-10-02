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محمد بن راشد: نبدأ اليوم استقبال الترشيحات للدورة الثانية من جائزة "نوابغ العرب"

محمد بن راشد
2 أكتوبر 2024 18:31

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن جائزة نوابغ العرب، هي بذرة نغرسها اليوم للمستقبل.. كما أعلن عن فتح باب الترشيحات للدورة الثانية من هذه الجائزة.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"الإخوة والأخوات... قبل عام أطلقنا جائزة نوابغ العرب... مشروع ضخم للاحتفاء بالإنسان العربي، وتقديره في مجتمعه، وبين أهله، وتعزيز ثقته بإمكانياته، وقدراته.. جائزة نوابغ العرب، هي بذرة نغرسها اليوم للمستقبل ... وبقدر اعتزازنا بمنجزات العرب تاريخياً، نحن بحاجة لتعزيز ثقة الإنسان العربي بدوره في صناعة المستقبل... نبدأ اليوم استقبال الترشيحات للدورة الثانية من هذه الجائزة https://greatarabminds.ae

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
الإمارات
محمد بن زايد
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