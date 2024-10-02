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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي المشاركين بورشة "أداء شرطة الأمم المتحدة"

سيف بن زايد خلال لقائه المشاركين بورشة "أداء شرطة الأمم المتحدة"
2 أكتوبر 2024 18:51

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع مسؤولي وقادة شرطة الأمم المتحدة، المشاركين في الورشة الثالثة حول إدارة أداء شرطة الأمم المتحدة، لرؤساء عناصر الشرطة، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة على التوالي، تقديرا لدورها وجهودها في دعم مسيرة العمل الشرطي الدولي المشترك.

وتبادل سموه مع الحضور، الحديث حول عمل شرطة الأمم المتحدة، ودورها الحيوي في ترسيخ السلم والأمن حول العالم، وأهمية دعم جهودها في ترسيخ السلم المجتمعي على المستوى الدولي، ومواجهة التحديات الإنسانية المعقدة.

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حضر اللقاء جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، والفريق فيصل شاهكار، مستشار شرطة الأمم المتحدة.

كما حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وعدد من ضباط وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الأمم المتحدة
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