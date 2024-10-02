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علوم الدار

الكوادر التعليمية تشيد بمبادرة "اليوم الإماراتي للتعليم"

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2 أكتوبر 2024 19:30

جسدت مبادرة "اليوم الإماراتي للتعليم" المكانة الكبيرة، التي تحظى بها المنظومة التَّعليمية في دولةِ الإمارات، مما كان لها أثرها الإيجابي على الكوادر العاملة في القطاع التَّعليمي في الدولة.

"اليوم الإماراتي للتَّعليم" مبادرة تترجم رؤيةَ ونهجَ دولة الإمارات العربية منذُ قيامِ اتحادِهَا على التَّعليم كركيزة أساسية ومحرك رئيس في تنميتِهَا وبناءِ نهضتِهَا، كانت لها أصداءُ واسعة على العاملينَ في القطاع التَّعليمي..

هذه المبادرة برهنت على حجم اهتمام دولة الإمارات بالتَّعليم ورهانِهَا الرَّاسخ عليه، لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مُختلف المجالات، كانت محطَ تقدير وإشادة من الكوادر التَّعليميةِ المُختلفة.

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يشكل اهتمام القيادة الرشيدة بالمعلم حافزاً إلى مضاعفةِ جهوده التربويةِ، ما يساهم في إعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل، ويعزز مكانةَ المعلم كرمز للعطاء وصانع للأجيال، ترتقي من خلاله الأمم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
الطلبة
الإمارات
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