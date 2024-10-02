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علوم الدار

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين

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2 أكتوبر 2024 19:54

احتفل العالم في الأول من أكتوبر باليوم العالمِي للمُسنين، وهي مناسبةٌ تحتفي بها الإمارات وقد حققَت إنجازات نوعية على أرض الواقع دعماً وتقديراً لفئة كبار المُواطنين، انطلاقاً من رؤية الحكومة الرشيدة وحرصها على منحهم الأولوية في كافة الخدمات المقدمة.

الأول من أكتوبر موعد سنوي للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وفي الإمارات احتفاء خاص بكبار المواطنين تصاحبه إنجازات نوعية حققتها الدولة على أرض الواقع، تقديراً لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، إذ لهم الأولوية في كافة الخدمات المقدمة ضماناً لجودة حياتهم واستقرارهم وعلى رأسها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

في دار رعاية المسنين بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة احتفت الدار بمنتسبيها القاطنين فيها بشكل دائم ممن لا عائل لهم  يقومون على خدمتهم.

تحرص الدار على توفير الخدمات الطبية بجودة عالية ليحظوا بالاهتمام والعناية على مدار الساعة مع خضوعهم للفحوصات الدورية من خلال قسم الرعاية الصحية عبر طاقم طبي متكامل من أطباء وممرضين مع توفير الأجهزة الطبية والمعدات وخدمات العلاج الطبيعي.

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جهود وإنجازات كبيرة

ينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وفي إطار القانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، ما يعكس قيم المجتمع الإماراتي المتماسك، الذي يقدر هذه الفئة، رداً لجميلهم وتقديراً لعطائهم وإيماناً بأهمية دورهم ومكانتهم في المجتمع.

 وتحظى هذه الفئة المهمة في الدولة، بخدمات نوعية تترجم محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تعكس جهود القيادة في مجال التنمية وتمكينهم على مستوى المجتمع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المسنين
اليوم العالمي للمسنين
الإمارات
كبار المواطنين
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