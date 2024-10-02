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علوم الدار

خلال لقائهما في دبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

خلال لقائهما في دبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن
2 أكتوبر 2024 19:20

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ــ خلال لقائهما اليوم في استراحة المرموم في دبي ــ عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن وتعزيز العمل بما يواكب متطلبات المرحلة التي تمضي خلالها الدولة برؤى طموحة لتحقيق تطلعات شعبها إلى مزيد من التنمية والازدهار.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

  • خلال لقائهما في دبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

وتبادل سموهما خلال اللقاء.. الأحاديث الأخوية الودية مشيرين إلى الجهود المتواصلة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمجتمع والسبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدولة والحفاظ على مكتسباتها واستدامة تنميتها وتقدمها في جميع القطاعات التي تسهم في ازدهار مجتمعها.

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
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