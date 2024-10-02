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علوم الدار

محمد بن راشد: فخورون باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next

محمد بن راشد: نفخر باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next
2 أكتوبر 2024 19:40

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، عن فخره باختيار عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم . فخورين باختياره في قوائم TIME العالمية" .

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