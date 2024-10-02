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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"

حمدان بن محمد يشهد حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"
2 أكتوبر 2024 20:19

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" الذي ينظمه مركز نموذج دبي وشكر سموه القائمين على البرنامج، وأشاد بنتائجه المتميزة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت حفل تكريم الفائزين في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" الذي ينظمه مركز نموذج دبي ... نشكر القائمين على البرنامج، ونشيد بنتائجه المتميزة في تحسين 418 خدمة حكومية خلال عام واحد فقط، وتحقيق وفرات مالية على المتعاملين بقيمة 647 مليون درهم إلى جانب خفض زمن الانتظار للحصول على الخدمات بنسبة 98%"

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 وأضاف سموه:"نبارك لفريق القيادة العامة لشرطة دبي على الفوز براية حمدان، ونهنئ هيئة الطرق والمواصلات لحصولها على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، ونبارك لبلدية دبي فوزها بفئة المبادرة الرائدة عن مبادرة "البناء في دبي"... دبي وفرقها الحكومية في سباق بلا خط نهاية من أجل تقديم أرقى وأفضل وأسرع الخدمات الحكومية في العالم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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