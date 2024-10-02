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عبر تقنية CGI.. "شرطة أبوظبي" تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة في الازدحام المروري

شعار شرطة أبوظبي
2 أكتوبر 2024 22:24

تعزز شرطة أبوظبي وعبر تقنية CGI التوعية المرورية..ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة في الازدحام المروري، لتجنب الوقوع  في الحوادث.

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وبثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يتضمن إرشادات مهمة لتعزيز السلامة للسائقين عند الازدحام المروري وذلك من خلال الالتزام بالمسار وتفادي الانتقال المفاجئ بين المسارات وعدم التجاوز من كتف الطريق، والقيادة بسرعة ثابتة والمحافظة على مسافة الأمان المناسبة بين سائق المركبة والمركبات. وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تعاون الجميع في تعزيز السلامة لهم ولأمن الطرق.

  • عبر تقنية CGI.. "شرطة أبوظبي" تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة في الازدحام المروري

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
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