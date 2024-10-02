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علوم الدار

جامعة الإمارات تحتفي بالطلبة الجدد في الطب البيطري

جامعة الإمارات تحتفي بالطلبة الجدد في الطب البيطري
3 أكتوبر 2024 01:02

العين (وام)

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نظمت كلية الزراعة والطب البيطري، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، حفلاً ترحيبياً لطلاب الدفعة 2024 -2025، من قسم الطب البيطري «احتفالية المعطف الأبيض»، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، والدكتورة منى الشرع، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات البيطرية، وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الطلبة، وذلك في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي. 
وخلال الحفل الترحيبي تسلم الطلاب الجدد «المعطف الأبيض»، والبالغ عددهم 61 طالباً وطالبة، كما تم تسليمهم السماعات الطبية وأدائهم للقسم البيطري، تعبيراً عن انضمامهم إلى مجتمع الرعاية البيطرية، وتأكيداً على التزامهم بخدمة المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة، من خلال رعاية الحيوان وسلامة الغذاء. وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن دولة الإمارات تتطلع لتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن كلية الزراعة والطب البيطري ستلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف من خلال تخريج كوادر وطنية مؤهلة والانخراط في البحث والتطوير، كما أكد أن الكلية ملتزمة بتطوير التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع تطلعات الدولة، عبر إشراك الشباب وتنمية الخبرات الإماراتية في مجالات الزراعة وعلوم الأغذية والطب البيطري، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكلية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الأغذية والزراعة.
وشدد على أهمية الابتكار كعنصر رئيسي في مستقبل هذه القطاعات، وتعمل الكلية على تحفيز الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي والعالمي، كما تشجعهم على تطوير أفكار تجارية في مجالات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء الصحي والطب البيطري المتقدم.
 من جهته، أشار الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الطبيب البيطري في المحافظة على الصحة والسلامة المجتمعية، موضحاً أن كلية الزراعة والطب البيطري تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والخبرات اللازمة في مجالات صحة وإنتاج النبات والحيوان، مع التركيز على إعدادهم ليكونوا قادة وخبراء في تلك التخصصات الحيوية.

جامعة الإمارات
الطب البيطري
الأمن الغذائي
الإمارات
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