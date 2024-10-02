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علوم الدار

مديرو وكالات الأنباء العربية يبحثون في أبوظبي تعزيز التعاون

جمال الكعبي مترئساً الاجتماع (وام)
3 أكتوبر 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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عقدت هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» أمس اجتماعها الأول لعام 2024 في مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» بأبوظبي، بمشاركة أعضاء الهيئة من مديري العموم وممثلي وكالات الأنباء العربية.
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور جمال الكعبي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأنشطة الأمانة العامة ومستجدات أوجه التعاون الإعلامي العربي المشترك وسبل تعزيزها. كما بحث الاجتماع، الذي حضره فريد أيار، أمين عام اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، التحضيرات الجارية لاستضافة دولة الكويت الشقيقة فعاليات المؤتمر الـ 51 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» في 27 أكتوبر الجاري، إضافة إلى استعراض التوصيات التي ستعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد «فانا» الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال الدكتور جمال الكعبي: «إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات دورها الفاعل والمؤثر على صعيد تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك ودفع الجهود الإعلامية العربية، نحو المزيد من التطور وتحقيق الإنجازات والنجاحات من خلال صناعة إعلام عربي متطور قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة».
وأكد حرص اتحاد وكالات الأنباء العربية على ترسيخ التأثير الإعلامي لوكالات الأنباء العربية، مصدراً موثوقاً للأخبار من خلال العمل المشترك على تطوير الخطاب والرسائل الإعلامية، ونقلها للجمهور عبر أدوات متطورة، بما يتماشى مع التطور الهائل للتكنولوجيا المتقدمة، ودورها المحوري في تقديم محتوى إعلامي رصين ومرن.

وكالة أنباء الإمارات
وام
وكالات الأنباء العربية
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