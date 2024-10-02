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علوم الدار

رئيس وزراء جزر سليمان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

رئيس وزراء جزر سليمان والوفد االمرافق خلال الجولة (وام)
3 أكتوبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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زار معالي جيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه معالي بيتر شانيل أغوفاك، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جزر سليمان، والوفد المرافق.
واستهل فخامته والوفد المرافق جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.
وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، واطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

جزر سليمان
الإمارات
جامع الشيخ زايد الكبير
أبوظبي
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