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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تنال اعتماد «الأميركي للتمريض»

مبنى المؤسسة (من المصدر)
3 أكتوبر 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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حصل البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، التابع لإدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على اعتراف من قبل لجنة اعتماد برامج انتقال الممارسة، التابعة لمركز الاعتماد الأميركي للتمريض ANCC، الذي يُعدّ من أبرز وأعرق الهيئات الدولية المانحة للاعتمادات في مجال التميز التمريضي، ليكون البرنامج الأول من نوعه الذي يحصل على هذا الاعتماد في دولة الإمارات، بما يعكس التزام المؤسسة بتطوير جودة الخدمات الصحية والتمريضية، والارتقاء بمعايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، كبرنامج إقامة للخريجين الجدد من الممرضين. وأعربت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة تضافر جهود المؤسسة لضمان جودة الخدمات الصحية والتمريضية، مشيرةً إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية في المنشآت الصحية التابعة لها، انطلاقاً من دورهم المحوري في تقديم رعاية صحية متميزة ومستدامة تسهم في رفع مستوى سلامة المرضى، وترتقي بخدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تمكين الخريجين الجدد من بدء مسيرتهم المهنية بثقة واحترافية.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج المعتمد يستمر لمدة ستة أشهر، ويعتمد أساليب تعليم متطورة ترتكز على تقنيات المحاكاة والتجارب العملية، ويهدف إلى تأهيل الخريجين الجدد من كليات التمريض، وتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل بسلاسة تامة من خلال بناء ثقتهم بأنفسهم، وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة تتيح لهم إمكانية التطور المهني وتقليل معدلات الدوران الوظيفي، حيث يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من الجهة المانحة للبدء في المسار الاكلينيكي، بما يمكّن الكوادر التمريضية من تقديم رعاية آمنة وفعّالة تضمن سلامة المرضى.

التمريض
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
مجلس الاعتماد الأميركي
الرعاية الصحية
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