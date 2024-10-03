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قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
3 أكتوبر 2024 10:33

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، السيد حسام الدين الدخيل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة والوفد المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء،عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، واللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والاستراتيجية وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات و الاتصال في هيئة أبوظبي للتراث.

المصدر: وام
تونس
شرطة أبوظبي
الإمارات
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