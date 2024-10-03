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علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يشارك في إحاطة حول نتائج المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

"الوطني الاتحادي" يشارك في إحاطة حول نتائج المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
3 أكتوبر 2024 11:38

 شارك مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التوجيهية ومقرر مخرجات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في جلسة الإحاطة الافتراضية، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، لاستعراض نتائج المؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في شهر فبراير 2024.

واستعرض مروان المهيري في الإحاطة التي شارك فيها مفاوضو ومسؤولو منظمة التجارة العالمية، أبرز التوصيات التي تضمنتها وثيقة نتائج المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، ومنها إصلاح المنظمة من خلال إعادة تفعيل هيئة تسوية المنازعات بمرونة، ودعوة البرلمانيين للاستفادة من الأدوات البرلمانية للمساهمة في تحريك المفاوضات المتعثرة، وأهمية تقليص مدة اتخاذ القرارات في المنظمة، ومعالجة التفاوت في المعاملة بين الأعضاء، إضافة إلى ضرورة التزام المنظمة بأهدافها التنموية بدعم من برلمانات العالم.

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كما استعرض التوصيات الخاصة بموضوع التجارة وتغير المناخ، بما في ذلك الحاجة إلى تنفيذ سلاسل إمداد شفافة وأخلاقية، وتطوير واعتماد تقنيات خضراء تقلل من الأثر البيئي للتجارة، ودمج تقييمات الأثر البيئي في الاتفاقيات التجارية، وتعزيز التعاون الدولي حول المعايير البيئية، بالإضافة إلى دعم التمويل الأخضر وتبسيط عمليات التصديق.

وأشار المهيري إلى موضوع التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المقاومة، حيث أكدت توصيات المؤتمر أهمية تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، وتحقيق التوازن بين قيود تدفق البيانات وحماية الخصوصية، وزيادة الجهود لتعزيز الاتصال وتقليص الفجوة الرقمية، ودعم المبادرات التي تساهم في تعزيز التجارة بدون أوراق.

المصدر: وام
الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
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