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علوم الدار

مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان يفوز بجائزة دولية في التصميم

مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان يفوز بجائزة دولية في التصميم
3 أكتوبر 2024 12:17

فاز التصميم الداخلي لمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، بجائزة أفضل «استخدام للفن في التصميم الداخلي» على مستوى الشرق الأوسط لعام 2024.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد دشنا مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان الشهر الماضي.

وأعلنت جوائز «سي أي دي» العالمية، فوز المبنى بالجائزة، وكرمت شركة «الترا آرتي» المنفذة لتصميمه، في حفل توزيع الجوائز السنوية الذي أقيم بدبي، بحضور أكثر من 800 من قادة صناعة التصميم في المنطقة.

وتعد جوائز «سي أي دي» الحدث السنوي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، لتكريم المتميزين في مجال التصميم الداخلي للمبان.

 

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وقال مروان عبيد المهيري، المدير العام للديوان الأميري في عجمان، إن الفوز بهذه الجائزة يعكس حرص حكومة عجمان على توفير أفضل تصاميم لمقراتها، بما يهيئ أفضل بيئة عمل للموظفين، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف أن المبنى الجديد يضم، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الشؤون القانونية وجهاز الرقابة المالية ودائرة الموارد البشرية ودائرة عجمان الرقمية ومركز الإحصاء، مشيرا إلى أن المبنى يتميز بتصميم داخلي غني بالعناصر الفنية المستمدة من التراث الإماراتي الأصيل، والمعبرة عن جمال الطبيعة في إمارة عجمان.


وأوضح أن المبنى يضم صوراً ولوحات فنية تعبر عن مفردات الحياة والبيئة في الإمارة، وتصميمه يتماشى مع تطلعات العمل المستقبلي من حيث الطموح والريادة.ولفت المهيري إلى أنه تم تجهيز المبنى بما يلبي احتياجات الموظفين، ويوفر البيئة الملائمة للإبداع والابتكار ويسهم في تحسين الرضا الوظيفي للموظفين، مشيراً إلى أن تصميم المكاتب يهدف إلى تحفيز تشارك الآراء وتبادل الأفكار من خلال بيئة عمل مفتوحة تعزز من جودة العمل.

المصدر: وام
الديوان الأميري
عجمان
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