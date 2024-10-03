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نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يحضر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها أمير قطر

نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يحضر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها أمير قطر
3 أكتوبر 2024 14:04

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،.. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، وفد الدولة المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة. 
وتعقد القمة تحت شعار «الدبلوماسية الرياضية»، بحضور عدد من قادة الدول الآسيوية ورؤساء حكوماتها وممثليها ووفودها إلى القمة. 
وأكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية للقمة.. أهمية القارة الآسيوية من النواحي الاقتصادية والجيو سياسية، وموقعها في حركة التجارة العالمية، وما تتمتع به من موارد بشرية واقتصادية كبيرة.. داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مختلف المجالات من خلال تحديد نقاط القوة واستكشاف الفرص ووضع المقترحات لتطوير مجتمعاتها وركز المشاركون في القمة، خلال كلماتهم، على أهمية تعزيز التعاون والترابط في المجالات الحيوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والسلام والاستقرار في آسيا. ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.

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