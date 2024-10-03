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علوم الدار

أمير قطر يستقبل منصور بن زايد

منصور بن زايد
3 أكتوبر 2024 14:11

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الذي يرأس وفد الدولة المشارك في أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر.

ونقل سموه، في بداية اللقاء، إلى صاحب السمو أمير قطر تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياتهما لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها بما يعود بالخير والنماء لشعبيهما .. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في تعزيز التعاون بين دول آسيا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والسلام لشعوبها.
حضر اللقاء.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.
فيما حضره من الجانب القطري كل من .. الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.
وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الدوحة، بعد حضوره القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها صاحب السمو أمير قطر.

المصدر: وام
منصور بن زايد
قطر
تميم بن حمد
الدوحة
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