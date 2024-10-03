انطلاق أعمال "منتدى الرعاية الاجتماعية" في أبوظبي

عجلات التطور التكنولوجي المتسارع، وثورة الذكاء الاصطناعي، والمتغيرات الجيوسياسية، والعوامل المناخية، فرضت نفسها بقوة على جودة حياة الإنسان.. الثروة الحقيقية، والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة والمستدامة لذا نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي منتدى الرعاية الاجتماعية، نافذة نحو مستقبل مشرق مرن.

نخبة من كبار المسؤولين في الدولة والقادة والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم اجتمعوا اليوم لخلق فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب، تسهم في إثراء العمل الاجتماعي، والارتقاء به إلى مستويات جديدة، وتطوير مبادرات مستدامة تعزز من رفاهية الأفراد والمجتمعات.

أكثر من أربعين 40 متحدثاً من قادة الفكر والخبراء العالميين مع تنظيم عشر 10 ورش عمل، وجلسات تفاعلية ونقاشية تستمر على مدى يومين وأخرى فرعية، وتوقيع مذكرات تفاهم، ومعرض يشارك فيه أكثر من عشر 10 جهات حكومية وخاصة ومن القطاع الثالث، عطاء وابتكار وحلول مطورة للتحديات الاجتماعية.