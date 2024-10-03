منصور بن زايد: تشرفت بحضور افتتاح أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر

عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن سعادته بحضور افتتاح أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» والتي تستضيفها قطر الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تشرفت بحضور افتتاح أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر الشقيقة نيابة عن رئيس الدولة.. كما بحثت مع أخي الشيخ تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين بلدينا.. الإمارات حريصة على الإسهام في كل أطر التعاون الإقليمي والدولي التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعوب في مختلف أنحاء العالم».